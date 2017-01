FIFA: ¿Cuánto dinero gana expandiendo los cupos del Mundial?

Los últimos años alrededor del fútbol han estado llenos de polémica. Como cabía esperar, el 2017 no inició de otra manera luego que la FIFA decidiera modificar los parámetros que rigen el Mundial de fútbol a partir del 2026.



Gianni Infantino lo prometió, y cumplió. El mundial de fútbol sumará 16 selecciones para llegar a los 48 países, luego de siete ediciones con 32 equipos ¿Quién es el verdadero ganador de esta decisión?

De un lado se encuentran aquellos países que, a lo largo de los años, han buscado sin éxito la clasificación al Mundial. La ampliación de cupos supone, sin duda, su ilusión más grande. Por el otro, sin embargo, los que lucran con dicha emoción.

El aumento de plantillas significará, según un informe de la FIFA obtenido por The Times, una ganancia neta de $ 4 180 millones de dólares. Esto significa $1578 millones más que en el 2014 y $640 millones más de lo que se ganará durante el Mundial de Rusia en el 2018. Un negocio redondo para la organización, mientras sonríe una que otra nación.



