¿Quién no ha sufrido con una tanda de penales donde se ha visto involucrado su equipo? No queda duda que tal acontecimiento es uno de los momentos más dramáticos que existen en un partido de fútbol y que cualquier aficionado se alegraría de no pasar.



La IFAB (International Football Association Board) estudia la posibilidad de hacer un cambio en la definición de un partido, en caso este termine igualado en el tiempo reglamentario, luego de analizar que el 60% de los equipos que lanzan primero los penales en una tanda, vencen el partido.

En la propuesta se busca copiar el tan popular 'tie break' que se lleva a cabo en los campeonatos de tenis, denominado sistema 'ABBA', según informa Gazzetta dello Sport, donde un equipo empieza disparando, luego el otro equipo lanza dos consecutivos para que, después, el primer equipo patee en dos oportunidades y así sucesivamente.

El cambio no acabaría con los nervios por los que pasan los aficionados del deporte rey alrededor del mundo, pero, tal vez, sí acabaría con la estadística que favorece a aquellos conjuntos que empiezan pateando el primer lanzamiento.



