Nile Ranger tiene 26 años, pero su vida ya ha estado marcado por situaciones que lo perseguirán de por vida. Con un futuro prometedor, el inglés milita —increíblemente— en el Southend United de la League One, equivalente a la tercera división de Inglaterra.

El delantero llegó al Newcastle, donde debutó profesionalmente, en el 2008. Su talento era evidente, pero desde sus primeras actitudes el entrenador y las personas cercanas al jugador se dieron cuenta que era un futbolista que le traería más pesares que alegrías al equipo. Y así fue.

En su primera temporada, anotó dos goles en 30 partidos. En las demás temporadas —hasta el 2012-13— no marcó ni un solo gol, y cada vez jugó menos. Luego solo vendrían equipos de la Championship y League One donde no marcaría la diferencia. Su carrera no tiene nada de especial, sino lo que hacía durante la misma.

Vida de delincuente



Nile Ranger, con tan solo quince años, fue intervenido y mandado a un centro de jóvenes por entrar con un arma a una tienda y robarla. Es ese tiempo, pertenecía al Southampton, club que inmediatamente dejó de contar con él.

Años después, fue detenido nuevamente por dejar inconsciente a una persona luego de una fuerte pelea bajo los efectos del alcohol. Además, también fue acusado de realizar disturbios públicos.

Racismo y acusación por violación



En el 2012, la FA Cup multó a Nile Ranger por escribir insultos racistas en su cuenta de Twitter. Pero lo peor fue que, ese mismo años, fue acusado por intento de violación, aunque luego fue absuelto de todos los cargos.

Paso por la selección y acusación por blanqueo de dinero



En su actual equipo, Southend United, fue acusado de estafar a varios miembros del club y de blanquear dinero. Sin embargo la denuncia no prosperó y sigue siendo parte de la entidad deportiva.



El 2008, cuando llegó al Newcastle, fue convocado a la sub19 de Inglaterra, donde jugó algunos encuentros. Sin embargo, nunca más lo volvieron a llamar por su mala conducta y relación con sus compañeros.