De pequeño todos soñábamos con tener los chimpunes de las estrellas más grandes del fútbol mundial. Era inevitable pasar por una tienda deportiva y no quedarse pegado a la vitrina de exhibición con los ojos brillosos observando los botines que todos nuestros compañeros del colegio deseaban.

Aquel que tenía esos chimpunes era la envidia de todos en el colegio. No faltaba el que gritaba: “ese es pura taba”. Tener las ‘Total 90’ de Ronaldinho, sin importar que no puedas gambetear como él o los 'Predator' de David Beckham, aunque no puedas patear un tiro libre al ángulo como el astro ingles, generaba un estatus que todos aspiraban.

En Depor somos unos románticos del fútbol y de sus experiencias en torno a él. Es por esto que repasamos los mejores chimpunes de nuestra infancia. Aquellos que siempre quisimos tener, que siempre soñamos y que nos enamoraron.