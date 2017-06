Una lamentable noticia enluta al fútbol. Y es que Bruno Isaías Cañete, hasta hace unas horas, portero de la Sub 18 del Sport Colombia, de Paraguay, falleció esta tarde en el campo donde se jugaba un partido ante Cerro Corá.

El deceso se produjo luego de que el joven futbolista reciba un pelotazo a la altura del abdomen, que lo hizo caer al piso. Según cuentan los testigos, Cañete se puso de pie e, instanstes después, se desvaneció.

Debido a que no se contaba con médicos en el lugar, fueron los entrenadores los que se encargaron de darle los primeros auxilios y reanimarlo. Casi media hora más tarde, Cañete fue trasladado a un hospital, donde se constató su muerte.

"No me importa si me echan del club después. Aquí comen todo la plata, hay una sinvergüencería total. Es el peor club del país. Bruno murió en mi brazo por el pelotazo que recibió en el estómago", protestó el técnico de Sport Colombia, Alex Quintana.



La Asociación Paraguaya de Fútbol lamentó la tragedia a través de su cuenta de Twitter, en la que confirmó que habrá un minuto de silencio en todos los partidos organizados por la APF y "la suspensión de todos los partidos de la categoría de la division de inferiores de la primera B".

