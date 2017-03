Hablar de Gales es hablar de Gareth Bale y diez jugadores entregados a una sola causa. El segundo jugador más caro de la historia es la razón por que su selección se metió en las semifinales de la Eurocopa, así como pelea para entrar al Mundial de Rusia 2018. Recuperado hace poco de una lesión en el tobillo, el ‘Expreso de Gales’ se recupera de a pocos conforme va siendo titular en el equipo de Zidane. Sin embargo, una noticia preocupa a todo Madrid.



¿De qué se trata? De acuerdo al diario Daily Mail, Roy Keane ha mandado amenazas al jugador con respecto al partido entre Irlanda contra Gales. “Hay que pegar a Bale en cuanto sea posible. No hay que darle espacio para que pueda correr por detrás. Hay que placarlo, golpearlo bastante. La lucha es parte del juego sangriento”, indicó el exUnited.



Roy Keane, actualmente ayudante del seleccionador Martin O’Neill, es conocido por ser uno de los jugadores más agresivos de la historia de la Premier League. Bajo el mando de Alex Ferguson, el volante ponía respeto en el mediocampo, pero también se caracterizaba por poner la pierna fuerte hacia las figuras como jugadas precisas en el campo.



Irlanda se encuentra como líder (10 puntos) del Grupo D de las Eliminatorias de Europa para ir a Rusia 2018, mientras que Gales se encuentra en el tercer puesto con 6 unidades. La Selección de Gareth Bale no ha perdido en cuatro fechas, no le va mal, pero urge de los tres puntos. El viernes puede ser un gran paso para acercarse al repechaje del Mundial.



