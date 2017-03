Gol de Oro y Plata: ¿Por qué fracasó y cuándo se jugó el último partido bajo esta regla?

"Mete gol gana" era la frase más escuchada en un partido callejero con tus amigos, cuando empezaba a oscurecer; o si se divisaba a los lejos a los padres haciendo la seña para entrar a la casa, ya que el día siguiente se tenía que ir al colegio. No importaba nada más: el que metía gol ganaba el encuentro y nadie podía objetarlo. Esta modalidad, con algunas modificaciones claro está, se vio en el más alto fútbol, mundialmente conocido como 'Gol de Oro', el cual ya lleva 13 años sin ser parte del deporte rey.

¿En qué consistía el 'Gol de Oro' y Gol de Plata'?



El 'Gol de Oro', el cual nació en 1993, tuvo en la Eurocopa Inglaterra 1996 su primera presencia importante. Esta medida buscaba evitar los penales, generando que los clubes se vuelquen al ataque y no esperen llegar a la instancia mencionada.

El 'Gol de Plata' nació como el intento para mejorar la otra medida. Comenzó en el 2002, aunque no fue usado en el Mundial, y no tuvo ningún efecto positivo. Esta regla le concedía al equipo que había recibido el tanto la oportunidad de buscar el empate o la remontada hasta que finalice el tiempo de prórroga que se disputaba. Es decir, si se jugaba el primer tiempo extra y un equipo anotaba, el partido continuaba hasta que termine ese tiempo y no se jugaba la segunda mitad.

David Trezeguet anotando el gol que le daría el título de la Eurocopa a Francia en el 2000. (Getty Images) David Trezeguet anotando el gol que le daría el título de la Eurocopa a Francia en el 2000. (Getty Images)

Los partidos más recordados



Francia fue el equipo que más celebró con esta regla. David Trezeguet le permitió a Francia gritar campeón en la Eurocopa 2000 con un 'Gol de Oro', mientras que Laurent Blanc lo logró en el Mundial de 1998 en los octavos de final del Mundial disputado en su propio país. La víctima fue la selección paraguaya.

Real Madrid también sufrió la creación del 'Gol de Oro'. El cuadro blanco perdió la Supercopa de Europa del 2000 a manos del Galatasaray, quien marcó en el tiempo gracias al talento de Mário Jardel.

Eso sí, un equipo africano es el que lleva el título de último país en anotar un 'Gol de Oro' en un torneo importante. La sorpresiva selección de Senegal, la cual dejó en el camino a Francia y Uruguay en el grupo A del Mundial 2002, eliminó a Suecia en octavos de final en el alargue, gracias a un dorado tanto de Camara que les permitió hacer historia.

¿Qué lo llevó al fracaso?

La FIFA, como se mencionó en párrafos anteriores, buscaba que los equipos busquen atacar en vez de defender, pero no lo lograron. En el tiempo regular, los equipos esperaban al tiempo extra para lograr anotar ese tanto de contragolpe, o simplemente querían llegar a penales. La conciencia de atacar jamás se vio plasmada, además que le quitaban la posibilidad al equipo que recibía el tanto de remontar, a pesar que el contrario ponga a los once futbolistas en su arco.

Las condiciones climatológicas también influyeron en la anulación de esta normal. El viento sopla en una dirección, y lógicamente iba a favorecer al club que esté atacando en esa dirección. El 'Gol de Oro' y el de 'Plata' no permitían una equidad en ese aspecto.

El 2004, la FIFA anuló tanto el 'Gol de Oro' como el 'Gol de la Plata', y la regla pasó a la historia. Años después se innovaría con el gol de visita en las competiciones con partidos de ida y vuelta en sus eliminatorias.

