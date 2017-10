Para apenas llegar al repechaje de las Eliminatorias Rusia 2018, Holanda necesita un milagro: vencer a Suecia por marcador escandoloso de 7-1. Como es improbable que pase, al equipo de la 'Naranja Mecánica' le tocará ver la Copa del Mundo por televisión. Sencillamente, algo raro para una selección acostumbrada siempre a subirse al podio final del torneo.



Para muchos hinchas holandeses, la actual crisis de esta selección obedece a que se ha fallado en el recambio generacional, que hoy en día no existen jugadores como las unos cinco o siete años, jugadores como los que fueron subcampeones de Sudáfrica 2010 o los que se llevaron el tercer lugar en Brasil 2014.



En la siguiente galería, evocamos a aquellas figuras con las que seguramente Holanda no viviría la pena de saber que Rusia 2018 no se toca, solo se mira. Van Persie, Van Bommel, Van der Vaart y muchos otros. Y pronto Robben.

La celebración de portero egipcio al clasificar a Rusia 2018. (YouTube)