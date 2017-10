De aquella Holanda que quedó segunda en el Mundial de Sudáfrica y tercera en Brasil 2014 solo quedan las dolorosas palabras con las que Arjen Robben, el capitán, ha sepultado todas las posibilidades de su selección de llegar al Mundial en Rusia el próximo año.



Como se sabe, la 'Naranja Mecánica' necesita vencer a Suecia por un resultado de escándalo para seguir soñando con la Copa del Mundo. Al respecto, el crack del Bayern Munich cree que no pasará, que no es posible ganar con un marcador tan abultado.



“Me causa mucho dolor, pero esto es parte del deporte. Después del resultado que obtuvo Suecia no podíamos más que salir con nuestros pechos hacia afuera. Pero un 8-0 en Bielorrusia nunca iba a suceder. Y un 7-0 contra Suecia tampoco sucederá”, declaró Robben a los medios holandeses en rueda de prensa.

“Obviamente tenemos que creer hasta el último momento, pero es muy claro lo que se piensa. No es realista que podamos vencer a Suecia por un marcador tan grande”, declaró Robben, prácticamente tirando la toalla de cara a la clasificación al Mundial 2018.