Holanda se juega su última chance de llegar al Mundial ante Suecia en el Amsterdam Arena por la fecha 10 de las Eliminatorias de la UEFA rumbo a Rusia 2018. Si bien es complicado por la diferencia de goles, la 'Naranja Mecánica' luchará hasta el final por el boleto a la máxima cita mundialista.

Los ocho goles que le propinó Suecia a Luxemburgo le quitaron casi toda la esperanza a Holanda, quien pudo derrotar ajustadamente a Bielorrusia con dos tantos en el ocaso del cotejo.

PAÍS HORARIO CANAL Perú 01:45 p.m. DIRECTV Sports Colombia 01:45 p.m. DIRECTV Sports Ecuador 01:45 p.m. DIRECTV Sports México 01:45 p.m. DIRECTV Sports Brasil 03:45 p.m. DIRECTV Sports Bolivia 02:45 p.m. DIRECTV Sports Chile 02:45 p.m. DIRECTV Sports Argentina 03:45 p.m. DIRECTV Sports Uruguay 03:45 p.m. DIRECTV Sports

"No podíamos creer que fueran tantos goles. Teníamos que salir a hacer lo máximo. Pero pensar en ganar 0-8 en Bielorrusia no era realista. Y un 7-0 en casa contra Suecia no pasará tampoco. Hay que creer hasta el último minuto pero tengo que decir lo que todos piensan. No es realista creer que podemos vencer a Suecia por este resultado. Que la gente deje las calculadoras en casa", dijo un resignado Arjen Robben.

Holanda saldrá con lo mejor que tiene ante una Suecia que ha sabido complicar a las mejores selecciones del mundo. Los escandinavos han demostrado que merecen ir al Mundial y no será un rival fácil para la 'Naranja Mecánica'.

Además, Suecia tiene la opción de clasificar directamente si es que Francia tropieza con Bielorrusia. Los galos, que no contarán con Pogbá, deberán vencer para no ceder el primer puesto conseguido en el grupo A.

Holanda vs. Suecia: alineaciones probables

Holanda: Cillesen; Janmaat, van Dijk, Rekik, Blind; Propper, Wijnaldum, Vilhena; Robben, Babel, Janssen.



Suecia: Olsen; Lustig, Lindelof, Granqvist, Augustinsson; Johansson, Larsson, Forsberg, Claesson; Toivonen, Berg.