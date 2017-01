Honduras vs. Belice: juegan este domingo por la Copa Centroamericana 2017. Los de Pinto, de no perder, serán los campeones de la competición. (11:00 am hora peruana)

Honduras buscará este domingo ante Belice ganar por cuarta vez en su historia la Copa Centroamericana, mientras Panamá espera un tropiezo de los hondureños para alzarse con el título del torneo regional que se disputa en su territorio.

A los hondureños, que suman 10 puntos en cuatro fechas, les vale un empate ante la débil Belice para salir campeones.



La "H" tendrá el hándicap de jugar a las once de la mañana (16H00 GMT), previsiblemente bajo un sol abrasador, pero con la ilusión de saber que con solo un punto ganará un torneo que ya conquistó en 1993, 1995 y 2011.

País Horario Perú 11:00 am Colombia 11:00 am Ecuador 11:00 am México 11:00 am Bolivia 12:00 pm Argentina 01:00 pm Chile 01:00 pm Honduras 10:00 am Belice 11:00 am

Con un fútbol ordenado, práctico y a veces poco vistoso, el equipo catracho, que se presentó al campeonato con siete bajas en comparación al que disputa la eliminatoria mundialista para Rusia-2018, suma tres victorias ante Nicaragua, El Salvador y Panamá y un empate con Costa Rica.

"Nosotros haremos lo de nosotros, no podemos perder y tenemos que ir a buscar el partido de Belice con todo", señaló el DT de Honduras, el colombiano Jorge Luis Pinto, quien ya ganó dos veces este torneo con Costa Rica.



"Mi sueño es ganar el título indudablemente con Honduras. Es una satisfacción personal y un gusto. En el fútbol hay que ganar siempre y estamos cerca de ganar", añadió Pinto.

Los beliceños aún tienen la posibilidad de buscar una quinta plaza que le de la posibilidad de jugar un repechaje contra Haití por un boleto para la próxima Copa de Oro de la Concacaf. Aunque para ello debe golear a Honduras y esperar otros resultados.



FUENTE: AFP

Alineaciones probables

Honduras: Escober; Alvarado, García, Figueroa, Pereira, Claros, Morazán, Canales, Andino, Puerto, Castillo.

Belice: Moody-Orio; Snith, Lennon, Trapp, Clare, Makin, Casey, Torres, Polanco, McCaulay, Salazar.

