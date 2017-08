Independiente Santa Fe vs. Libertad juegan este jueves en el Defensores del Chaco de Asunción por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2017. El choque está programado para las 7 y 45 de la noche (hora colombiana y peruana) y será transmitido a través de la señal de FOX Sports.



El equipo colombiano tendrá que hacer frente a la baja de Morelo, máximo goleador del 'Expreso Rojo' esta temporada y que no puede participar en Sudamericana por haberlo hecho ya con su anterior equipo, el Everton de Chile.



Para suplir tan notable ausencia, el técnico uruguayo Gregorio Pérez tendrá que decidir cuál de los tres delanteros que convocó será referencia en la punta de Independiente Santa Fe: Ánderson Plata, John Freddy Pajoy o Jorge Obregón.



País Horario Perú 19:45 p.m. México 19:45 p.m. Colombia 19:45 p.m. Ecuador 19:45 p.m. Chile 21:45 p.m. Argentina 21:45 p.m.

Santa Fe llegó esta madrugada a la capital paraguaya tras vencer el fin de semana 2-0 al Deportivo Cali y colocarse en el segundo puesto de la Liga Águilas colombiana con siete victorias, un empate y una derrota en los nueve primeros partidos de la temporada.

Libertad todavía no está definido ya que todavía les queda un práctica en la tarde de hoy para concretar la convocatoria y el once titular que saltará a la cancha.



El Gumarelo tiene ante sí una gran oportunidad de encaminar la eliminatoria al jugar en casa, aunque el equipo liberteño no pasa por sus mejores momentos en el torneo local, ya que perdió el pasado sábado 1-2 contra el líder General Díaz.



Sin embargo, Libertad ya demostró ser un equipo complicado para sus rivales en la Copa Sudamericana, como puso de manifiesto en segunda ronda contra el argentino Huracán al endosarle un 1-5 a domicilio y redondear el pase con un 2-0 en Asunción.

Independiente Santa Fe vs. Libertad: alineaciones confirmadas.



Libertad: Carlos Servín; Salustiano Candia; Paulo Da Silva, Antolín Alcaraz, Alán Benítez; Sergio Aquino, Derlis Orué, Antonio Bareiro, Ángel Lucena; Óscar Cardozo y Santiago Salcedo.



Independiente de Santa Fe: Leandro Castellanos; Dairon Mosquera, William Tesillo, Javier López, José David Moya; Baldomero Perlaza, Yeison Gordillo, Omar Pérez, Kevin Salazar; Anderson Plata y John Freddy Pajoy.