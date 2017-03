Islandia registra récord de partos nueve meses después de su gran Eurocopa

Islandia, un país con apenas 311 mil habitantes de acuerdo a un censo realizado el año pasado, es uno de los país que aqueja problemas de tasa de natalidad al igual que muchos otras naciones en Europa. Un continente cada vez que se avejenta más, que decide no hacer más familia a causa de razones económicas y decisiones personales, pero que sin embargo, cuando hay fútbol, suceden cosas que no se encuentran dentro de los planes.



Tras la clasificación histórica a cuartos de final de la Eurocopa de Francia, un hecho insólito ocurrió en el país, aunque no de acuerdo a las palabras de Piqué tras el pase del Barcelona en la Champions League. “Hoy habrá mucho amor en Barcelona”, dijo el defensa tras la goleada (6-1) azulgranas sobre los franceses en el Camp Nou. Y parece que lo hubo en Islandia.



De acuerdo a un informe de la revista local Visir, en el hospital Landspitali de la capital se dieron más inyectables para calmar los dolores de las embarazadas que nunca entre el sábado 25 y el domingo 26, precisamente cuando se cumplieron nueve meses de la hazaña.



"Establecimos el récord de epidurales en la unidad de maternidad este fin de semana", ratificó Asgeir Petur Porvaldsson, un médico residente del centro de salud. ¿Coincidencia o producto del fútbol? Nunca lo sabremos.



