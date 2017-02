Istanbul, la historia del equipo que lucha contra los grandes de Turquía

En mayo de 2016, Leicester sorprendió al mundo con su historia: un equipo modesto que se tumbó a los históricos y poderosos clubes del fútbol inglés, y ganó la Premier. La hazaña de Claudio Ranieri y sus dirigidos parecía irrepetible.



Pero en Turquía existe un equipo que se ha atrevido a discutir el reinado de Fenerbahce, Besiktas y Galatasaray, los clubes que se han repartido la liga turca en los últimos 15 años. Y aunque su nombre, Istanbul Basaksehir, sea difícil de pronunciar, cada vez se vuelve más conocido en el mundo del futbol.



Por fuera, la historia del ‘Ista’ es, como la de Leicester, de superación y ascenso. Pero esconde una vinculación política que le ha valido un sinfín de críticas en el ambiente futbolístico.

Fundado en 1990 por los trabajadores de la compañía de agua de Turquía –la Sedapal de allá–, pasó tres años después a ser propiedad de la Municipalidad de Estambul, cuando Recep Erdogan era alcalde. El actual presidente de Turquía ha ido ascendiendo en paralelo al club, y flotan teorías que hablan de favoritismo y apoyo económico.



Pero nada de eso le importa a los jugadores. “Queremos hacer historia”, se ilusiona Emre Belozoglu, ex jugador de la selección turca, Inter y Atlético Madrid y hoy capitán del equipo.

Y, ojo, no se trata de una novela turca. Esta historia sí es de la vida real.



