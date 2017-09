Lo espera toda Colombia. Los cafeteros buscan asegurar su pase para el Mundial de Rusia y necesitan a todas sus armas de cara al duelo crucial ante Brasil. El ‘Scratch’ al mando de Tite no ha perdido en las Eliminatorias y el cuadro de Pekerman necesita a todos sus elementos al cien por ciento para dejar una marca en Barranquilla. Una es James Rodríguez, el volante que no estuvo en la fecha pasada en las Eliminatorias y que en la práctica de la Selección se lució con un golazo que emociona a todas sus fichas a menos de 48 horas para el encuentro.



Entre otras informaciones, el lateral derecho Santiago Arias tendrá la complicada misión de neutralizar al astro Neymar y confía en lograrlo en el desafío de Colombia ante Brasil por las eliminatorias mundialistas de Sudamérica.



Todo indica que el jugador del PSV de Holanda será inicialista por la selección dirigida por José Pekerman frente a Brasil, tal como lo fue en el empate sin goles con Venezuela el jueves.



"Neymar es un excelente jugador, quienes juegan por las bandas (de Brasil) son importantes como él", reconoció Arias desde el estadio Roberto Meléndez, donde Colombia practicó el sábado por la tarde.



Los futbolistas colombianos se han acostumbrado a encarar de igual a igual a rivales de alto nivel, por lo que los grandes nombres no los impresionan.



"Trataré de contrarrestar sus virtudes (de Neymar), estaremos muy atentos a las salidas rápidas", indicó.



Arias calificó como importante la baja obligada del lateral brasileño Marcelo por acumulación de tarjetas, pero resaltó que su relevo, Filipe Luis, también es de calidad.

