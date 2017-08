La novela James Rodríguez continúa en Colombia y en Múnich. El volante viajará con la delegación cafetera para el partido a jugarse en San Cristóbal por la fecha 15 de las Eliminatorias. James aún no ha sido confirmado para el choque en Venezuela, pero sí será esperado hasta el último pese a los pedidos del Bayern de no hacerlo jugar el primero de los dos duelos de esta fecha de las Eliminatorias. ¿Qué pasará?



Lo más polémica aún es el entrenamiento que ha colgado el colombiano en su cuenta de Instagram en donde hace todo lo posible por llegar al choque eliminatoria. Si el club pide que el mediocampista no juegue y él hace todo lo posible por forzar, ¿qué deparará?



El volante del Bayern Múnich, James Rodríguez, ausente de las canchas hace un mes por una lesión muscular, viajará con la selección Colombia para el juego ante Venezuela por la clasificatoria sudamericana a Rusia 2018, informó este miércoles el DT de los cafeteros.



"James Rodríguez viaja con el equipo, ha ido aumentando su trabajo, como estaba indicado, nunca se cambió los planes de entrenamiento", dijo el argentino José Pekerman en rueda de prensa en Barranquilla.



El Bayern Múnich, al que el mediocampista llegó esta temporada desde el Real Madrid, había indicado en un comunicado que su futbolista "no podrá jugar el primero de los partidos bajo ninguna circunstancia", es decir el encuentro del jueves ante Venezuela en San Cristóbal, tras sufrir una lesión muscular a principios de agosto.



"Los regalamientos son muy claros, cuando hay fecha FIFA los jugadores son de la selección, más allá del poderío de los clubes y de las presiones que existen (...) la decisión final es de todos los que integramos la selección", aseguró Pekerman.



El entrenador argentino sostuvo que su cuerpo técnico tiene "una relación profesional" con el cuadro alemán, basada en el diálogo y el intercambio de información, por lo que están enterados de la situación médica del capitán de la tricolor.