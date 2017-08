La banda no es más su exclusividad. De hecho, nunca lo fue por decisión propia. Y Jefferson Farfán entendió que ese contexto dejó de ser suyo hace tiempo. Pero el fútbol otorga esa posibilidad infinita de reinventarse, incluso de hacerlo como en un principio; en este caso, de dejar la banda y volver al lugar en el que, probablemente, más feliz fue y más feliz hizo a muchos: de ‘9’.

Jefferson Farfán Jefferson Farfán jugó en Alianza Lima entre 2001 y 2004. Jefferson Farfán

Si debe o no volver a la Selección Peruana, es una decisión que no pasa exclusivamente por él, pero lo que sí depende solo de él, es el hecho de que se plantee esa opción. Farfán lo supo incluso desde antes de que el debate salte a la mesa y así lo está haciendo en el Lokomotiv, donde ha vuelto al lugar del que, tal vez, nunca debió salir: el área rival



Primero fue en el duelo ante Anzhi, victoria por la mínima. Su técnico, Yuri Siomin, apostó por la 'Foquita' como centroatacante y pese a que no marcó -le anularon un tanto-, cumplió con las expectativas.



Y el último sábado volvió a salir como el '9' del equipo, en el triunfo por 1-0 frente al SKA-Jabarovsk. La zona determinante, donde se deciden los partidos, nunca le será extraña. Todo lo contrario.

Jefferson Farfán en el encuentro del Lokomotiv ante el SKA-Jabarovsk.

Aún con la dificultad que plantea la costumbre, Jefferson, seguro, seguirá sumando encuentros como centrodelantero, y más allá de que los goles todavía no lo han ratificado –el tiempo lo hará-, lo importante es que ha entendido que no siempre estar primero es mejor que estar en el lugar y momento adecuado.