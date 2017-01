Jefferson Farfán pudo llegar al América de Cali ¿Qué pasó?

El futuro de la 'Foquita' es incierto. Jefferson Farfán, exfigura del PSV o Schalke 04, no encuentra un equipo para seguir su carrera futbolística, a pesar de que, en América de Cali -histórico conjunto colombiano- el peruano haya pasado por el tablero.



A la mesa de Tulio Gómez, presidente de la institución, llegó el nombre del exjugador de Alianza Lima. Él, reconociendo el pedido de un jugador más por parte del entrenador Hernán Torres, lo dejó en stand by.

Marcelo Grodet, representante del entrenador del equipo, fue el que dio dicha información en una entrevista con 'América en la Red'. "Al escritorio del presidente Tulio Gómez hicimos llegar el nombre de Jefferson Farfán (…) a Jefferson le gustó mucho la idea de jugar en un club grande" señaló.

El recién ascendido a Primera División decidió no contar con los servicios del peruano y éste tendrá que seguir leyendo ofertas para elegir su futuro. De no encontrar una opción rentable, en Alianza, su casa, las puertas están abiertas.



