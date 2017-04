Jefferson Farfán es uno de los mejores jugadores que el Perú ha dado en los últimos años. Su gran nivel lo llevó al fútbol europeo y a ser tentado nada menos que por el Bayern Munich y Juventus. Así lo reveló la 'Foquita' en una entrevista a la web oficial del Lokomotiv.

Cuenta el exjugador de Alianza Lima que al tiempo de haber llegado al Schalke 04, a su puerta tocaron dos de los mejores clubes del mundo. Sin embargo, el presidente del equipo alemán no quiso venderlo ni por todos los millones.

"Llegué al Schalke y encajé rápidamente en el juego. A partir de allí, me llamaron del Bayern Munich y Juventus, pero el presidente no me dejó ir. Me dijo que sería mejor que me quede", dijo Jeffersón Farfán, que este sábado marcó su primer gol con Lokomotiv.

Entre otras cosas, el atacante peruano de 32 años reveló que fue Claudio Pizarro quien lo convenció de jugar por el Schalke 04. Cabe recordar que antes de fichar por 'Los Mineros', Farfán había sido tricampeón con el PSV Eindhoven.

"Claudio Pizarro me convenció. Tenía muchas propuestas, pero Pizarro me explicó que en la Bundesliga me sentiría mejor que en cualquier otro lugar. Además, Schalke es un equipo con tradición", dijo el futbolista del Lokomotiv.

