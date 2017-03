José Mourinho es uno de los entrenadores más directos en el mundo del fútbol. No lo decimos por la forma en que juegan sus equipos, sino por el estilo que tiene para declarar a la prensa. Sobre cualquier tema que hable, sus palabras siempre serán relevantes.

En entrevista para ESPN Brasill, el actual entrenador de Manchester United se animó a comparar a las Eliminatorias sudamericanas con las europeas, esas en las que muchas selecciones buscan un cupo para los Mundiales.

“Los partidos de clasificación en Europa me aburren, mientras que los de Sudamérica me motivan. A mí me gusta el fútbol en serio, no el jugar por jugar. Y en las Eliminatorias sudamericanas, el fútbol es serio”, afirmó José Mourinho.

Mourinho, además, destacó la competencia que se ve por esta parte de América. “Muchas selecciones buenas, muchas de un mismo nivel. Incluso las que históricamente no fueron fuertes ya saben cómo crear dificultades. Como por ejemplo, Bolivia con Argentina. Ahora no es fácil doblegar a Bolivia”, dijo.

Por último, José Mourinho calificó como broma el hecho de que, al final, las selecciones de mayor jerarquía en el 'Viejo continente' alcancen clasificarse a las Copas del Mundo.

“En Europa, la clasificación es una broma. Todos se clasifican. El que no se clasifica directamente, lo hace en el repechaje. Hay una diferencia abismal entre muchas selecciones. Creo que, en América del Sur, las Eliminatorias son una verdadera competencia desde hace ya varios años”, agregó.

