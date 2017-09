El técnico de la selección chilena, el hispano-argentino Juan Antonio Pizzi, desdramatizó el partido ante Bolivia de este martes en La Paz, y aseguró que el resultado no definirá la suerte de la 'Roja' en su afán por clasificar al Mundial de Rusia-2018.

En Bolivia llamaron al duelo ante 'La Roja' "clásico mundial" y así respondieron en Chile

Tras caer 3-0 ante Paraguay el jueves en Santiago y poner en riesgo la clasificación al Mundial, Pizzi afirmó que su único norte es ganarle a Bolivia pero bajó el nivel de presión, aseverando que aún restan dos fechas para que concluya la clasificatoria, en la que Chile marcha cuarto con 23 puntos.

"Todavía tenemos seis puntos más en disputa después de estos (juegos). Incluso perdiendo mañana, los seis puntos que vendrán serán igual de importantes. No vamos a decidir el futuro de nuestra participación en el Mundial en este partido", dijo Pizzi en rueda de prensa en la ciudad de Calama, en el norte chileno, donde la Roja realiza sus prácticas.

Chile vs. Bolivia: la 'Roja' busca los tres puntos en La Paz por las Eliminatorias Rusia 2018

El partido viene precedido, además, del reciente fallo del TAS, que ratificó los dos puntos que la FIFA le entregó a Chile por la incorrecta alineación del defensa paraguayo nacionalizado boliviano Nelson Cabrera, en el partido ante Bolivia el año pasado en Santiago por la octava fecha de las eliminatorias.

"Nosotros no tenemos incidencia en el TAS o en que estén eliminados. Todas las cosas extras no tenemos ninguna incidencia, por lo tanto no podemos utilizarlas para fortalecernos", matizó Pizzi.



Penúltimo de las clasificatorias y ya eliminado, Bolivia ve el partido ante Chile como una ocasión para acabar con las esperanzas de su rival por lograr un triunfo que lo acerque al Mundial.



Chile viajará a La Paz (3.600 m de altitud) el martes luego de tres días de preparación en Calama (2.400 m de altitud) donde se aclimató a la altura.



"La pelota es diferente, el vuelo es diferente (...) es difícil adaptarse en cuatro o cinco días a estas situaciones", afirmó el DT de Chile.



En cuanto al plantel, Pizzi destacó el mejor ánimo de Sánchez, visiblemente afectado durante el partido con Paraguay por su fallido traspaso al Manchester City, mientras que no descartó que Arturo Viudal ocupe "posiciones ofensivas" ante Bolivia.



En los tres últimas clasificatorias sudamericanas, Chile ganó en su visita a Bolivia. AFP