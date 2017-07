Con buen pie. Juan Diego Gutiérrez no pudo tener mejor debut con el Gefle IF, en la Superettan de Suecia (Segunda División). El ex Universitario de Deportes generó el penal, en el último minuto, con el que su elenco se impuso al GAIS por 2 a 1.

'Guti' hizo su ingreso a los 65 minutos, en reemplazo de Hummet, cuando el encuentro lo ganaba su equipo por 1 a 0, con tanto de Ljungberg a los 9 minutos, mientras que Aliev puso la igualdad para la visita sobre los 75 minutos.



Cuando parecía que el duelo terminaba igualado, apareció el volante nacional para recibir el balón en la frontal del área grande, pasar entre dos defensores y luego ser trabado por uno de ellos, generando el penal en el cuarto minuto del tiempo añadido. Johansson se encargó de cambiarlo por gol para el 2-1 final.

Con este resultado, el Gefle sumó 11 unidades, en 16 fechas disputadas, aunque aún se mantiene en la última casilla del certamen, comprometido con la baja.