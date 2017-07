Afinan detalles antes del inicio de la temporada oficial. La Juventus y AS Roma disputarán un nuevo duelo por la International Champions Cup en Estados Unidos, este domingo desde las 3:00 p.m. (hora peruana).

País Hora Perú 3:00 p.m. México 3:00 p.m. Ecuador 3:00 p.m. Colombia 3:00 p.m. Chile 4:00 p.m. Argentina 5:00 p.m.

Los dirigidos por Massimiliano Allegri han disputado dos encuentros en este torneo, con saldo de una victoria y una derrota. La caída fue, precisamente, ante el Barcelona, por 2 a 1. Mientras que en el segundo encuentro, pudieron imponerse al PSG por 3 a 2.

Por su parte, la Roma, del entrenador Eusebio Di Francesco, igualó a un gol ante el PSG en la primera jornada del torneo, mientras que lograron su única victoria, hasta el momento, ante el Tottenham, por 3 a 2.

Juventus vs. AS Roma: alineaciones posibles:



Juventus: Buffon; Lichtsteiner, Benatia, Chiellini, Sandro; Khedira, Bentancur; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain.



AS Roma: Allison; Peres, Kolarov, Juan Jesús, Fazio, Nainggolan, Gerson, De Rossi, Defrel, Dzeko, Perotti