Este 2017, Kaká espera ganar por primera vez la MLS con la camiseta del Orlando City SC. En el primera fecha del torneo su equipo venció 1-0 al New York City, pero el ex Real Madrid y AC Milan cayó lesionado tan solo a los 10' del primer tiempo. En la segunda no fue tomado en cuenta por el golpe sufrido.

El nombre real del brasilero es Ricardo Izecson dos Santos Leite. No ha tenido problemas por como se le conoce deportivamente, pero otros fueron más allá.

Jugadores como Diego Dell Orto y Antonio Inutile han sufrido burlas por sus nombres de nacimiento. Aquí hacemos un recuento de ellos.

