Rafael Dudamel, técnico de Venezuela, habló sobre el partido en donde su selección se impuso a Paraguay y lo dejó sin Mundial. El estratega se mostró muy contento con el accionar de sus dirigidos.

Sin embargo, en una curiosa anécdota, Dudamel confesó que la selección de Paraguay trató de incentivar a sus dirigidos con 'visitas femeninas' a la concentración.

"Hubo un teléfono roto. El que se quiere sentir aludido, ya es problema suyo. También tuvimos varias visitas femeninas anoche en el hotel. Pero el fútbol evolucionó señores. No nos sorprendieron esas visitas femeninas. Son estrategias viejas", aseguró.

Luego, trató de bromear para aliviar el tenso momento que causó luego de su declaración.



"Hubo buen casting, eligieron bien las chicas, afortunadamente no hubo tentaciones y nos hemos llevado los tres puntos. Los tiempos han cambiado, el fútbol ha evolucionado, Venezuela ya no es la cenicienta, ya no son los tres puntos asegurados".

Venezuela venció 1-0 a Paraguay con gol de Herrera y los dejó sin Mundial en el partido más sorprendente de la fecha. Con un triunfo, los de Arce estaban en Rusia, pero al frente tuvieron una complicada 'Vinotinto' que está yendo de menos a más.