Pisar un crack de la Superliga China puede costarles caro a los jugadores del país asiático. Eso precisamente vive Sheng Qin, el futbolista que le propinó un pistón al belga Alex Witsel en el encuentro entre Shanghai Shenhua y Tianjin Quanjian. En el partido, el chino sufrió la expulsión en el minuto 24, mientras que a nivel institucional, podría sufrir un castigo que usualmente no sucede en el fútbol de Europa como Latinoamérica. Este es su caso.



Quin fue multado con 40 mil euros y relegado al equipo de reserva. No solo eso. El presidente del Shanghai Shenhua ha planteado reducirle el sueldo a causa de su actitud. “El club decidirá si le reducimos el sueldo. Tomaremos esto como una lección para evitar incidentes como este en el futuro”, señaló la institución en un comunicado a la prensa.



Del mismo modo, Quin difundió en sus redes sociales un escrito en el que se disculpaba por la acción. "Quiero pedir disculpas a los aficionados, funcionarios del club y entrenadores, así como a mis compañeros. Como jugador profesional, no debería haber hecho tal "venganza" y debería haber respetado la decisión del árbitro", fueron las palabras de Sheng Qin.



Witsel, por su parte, se recuperó de la agresión y pudo continuar con el transcurso del partido. Shanghai Shenhua igualó 1-1 con Tianjin Quanjian con gol de Giovanni Moreno. Carlos Tevez y Fredy Guarín jugaron todos los 90 minutos del partido.



