El paraíso puede llegar a su fin para muchos jugadores. Después de haber revolucionado el mercado internacional de pases en el fútbol, la Superliga China empezaría a presentar inconsistencias y preocupación en sus dirigentes, luego de que esta semana se intimidara a 13 de los 16 clubes de la Primera División por parte de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) en concepto de deudas por no pagar salarios, premios, transferencias ni impuestos.



Tal como especifica el último comunicado oficial de la Confederación continental, los únicos equipos que están al día en sus obligaciones son Yanbian Fude, Henan Jianye y Guizhou Hengfeng, mientras que el resto tendrá hasta el 15 de agosto para pagar o presentar un plan de pagos viable si no quieren sufrir duras sanciones. En otras palabras, más de uno podría descender, y complicar u facilitar su situación con fichajes rumbo a Europa.



De este modo, clubes como el Shanghai SIPG, Hebei Fortune, Shanghai Shenhua, Guangzhou Evergrande y Beijing Guoan (todos con jugadores sudamericanos en sus filas) deberán ordenar sus cuentas y pensar en nuevas estrategias para estabilizar sus finanzas, dentro de las cuales no se descarta la posibilidad de recortar personal y, por ende, rescindir con varios de sus jugadores estrella. Entre estos puede estar justificada la partida de Tevez, Paulinho, entre otros.



El Beijing Guoan, club del que se decía que estaba interesado en Paolo Guerrero, también se encuentra en esta lista. Parece que la Superliga está en camino a una crisis.



