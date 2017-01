Horas antes de iniciar con la gala del FIFA The Best, desde España, el Barcelona emitió un comunicado en el que se excusó por no asistir a la ceremonia de Zúrich. La ausencia de los azulgranas y Lionel Messi no cayó bien a los organizadores.

Diego Maradona fue uno de los invitados especiales en Suiza. El 'Pelusa' no dejó pasar por alto lo ocurrido con Barcelona y Lionel Messi. Por eso, el excapitán de la selección de Argentina dejó un mensaje al delantero del Barcelona.

"Estoy decepcionado con Lionel Messi, desde casa mirando la televisión no se le puede pelear nada a nadie, acá sí se puede pelear", criticó Diego Maradona en 'TVE'. El ex Napoli esperaba cruzarse con 'Leo' en la gala en Zúrich.

Además, Diego Maradona creyó hasta el final que Lionel Messi pudo llevarse el trofeo The Best a Cristiano Ronaldo. "Ganó Ronaldo seguramente porque Messi no pudo venir", agregó el argentino.

No obstante, Diego Maradona aclaró que el portugués ha sido un justo vencedor. "En verdad Ronaldo le sacaba un poquito de ventaja igual a Messi. De todas manera ganó quien tenía que ganar", sentenció.

Por otro lado, el 'Pelusa' comentó sobre su nueva relación con FIFA, institución que destruyó en el pasado. "Queremos crear una familia. Junto a Infantino, le estamos dando un poco de transparencia y credibilidad", puntualizó.

