Uno de los mejores partidos de la fecha 13 de estas Eliminatorias sudamericanas Rusia 2018 es el Argentina vs. Chile. Hinchas de ambas selecciones palpitan al máximo este partido y una de ellas es Daniella Chávez.



Aunque probablemente nunca has escuchado de ella, en las últimas horas ha ganado gran notoriedad. Y es que la modelo chilena se ha atrevido a criticar a Lionel Messi en la previa de este partido y ha sorprendido así a todos en redes sociales.



► Pudo ser una bomba: Buffon estuvo cerca de fichar por el Barcelona.

"Dan risa los argentinitos. Solo saben insultar y mostrar su historia, desde que Grondona no arregló más no ganaron nada, esa es su historia. Con tantas bajas de Chile, es la oportunidad para que Messi no arrugue y nos puedan ganar". Es decir, lo llamó "arrugador".

A propósito de este hecho que ha generado distintos tipos de reacciones, te presentamos las mejores fotos del álbum de la hermosa Daniella Chávez.



► Lionel Messi y un video a detalle: siete jugadores juntos solo pueden quitarle el balón.

LEE TAMBIÉN...