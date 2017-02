Para Hugo Tocalli es gratificante ver en la Primera a Otamendi, Garay, Tevez, Ustari, Mascherano o Di María. La sensación no varía para con Lionel Messi, que fue tentado de vestir la camiseta de la Selección de España, antes que la de Argentina. Para que eso no se concrete, el exportero de Quilmes a finales de la década del 70 tuvo una gran influencia.Inició el vínculo de Messi con la ‘Albiceleste’. Fue cinco días después de que cumpliera 17 años de edad.

Un 29 de junio del 2004, la AFA, contra el tiempo, organizó un amistoso Sub 20 ante Paraguay en Buenos Aires como si fuera un pretexto. “Me avisaron que había un jugador del Barcelona, hicimos los contactos para ver si alguien lo podía ver en España. No se pudo. Hablé en ese momento con el presidente de AFA, Julio Grondona. Le dije del problema del chico de España, que lo teníamos que ver, que nos habían hablado muy bien de él”, relata Tocalli. Al final, se hicieron los trámites y Messi viajó a su país.



Casi 200 personas, que pagaron la entrada con papeles y diarios en beneficio del Hospital Garraham, acudieron al estadio de Argentinos Juniors. Esa medida se hizo para que el encuentro sea considerado oficial por la FIFA. Y así tener en el registro de la participación del canterano de Barcelona. Messi no fue titular, sino más bien ingresó en el segundo tiempo, ya con el partido resuelto, un 4-0 a favor. Lionel puso el séptimo de los ocho goles, muy a su estilo: dribleó hasta al arquero antes de definir de zurda.



Mira el gol de Lionel Messi en el amistoso ante Paraguay en el 2004.

“Me gustó mucho y, con dos años menos, lo llevamos a jugar el Sudamericano Sub 20 Colombia 2005. Clasificamos al Mundial de Holanda y salimos campeones”. Lo demás es historia. Esa primera relación convenció a Tocalli de que a Messi ni se le pasó por la cabeza defender a la Selección de España. “Es una persona que siempre quiso jugar por Argentina. Por eso, a mí me duele mucho cuando a veces le critican. Se desvive por ser jugador de la selección”, dice Tocalli, con firmeza.



Lionel Messi A Hugo Tocalli le duele cuando critican a Lionel Messi, por algunas actuaciones de la Selección de Argentina.

Al Messi jugador lo conoce todo el mundo. Creció no solo en cuanto a estatura, sino que elevó su juego a tal punto de ser considerado uno de los mejores futbolistas de la historia. Y, parte de la personalidad de Messi también se puede ver desde la TV. Tocalli, que compartió concentraciones en varios torneos, lo describe así: “Tranquilo, muy callado, muy reservado, no se le escucha levantar la voz nunca. Antes, cuando era más chico, había que sacarle las palabras con tirabuzón porque hablaba muy poco, pero muy respetuoso de todo, muy buen chico”.

