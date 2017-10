Lionel Messi podría unirse a la lista de estrellas que se perdieron un Mundial

La Selección Argentina hoy es sexta, con posibilidades reales de quedar fuera de la cita en Rusia 2018 y con todo lo que ello implica, desde luego, que un Mundial se prive de la presencia de uno de los mejores jugadores de la historia, Lionel Messi. Pero así como la 'Pulga', otros grandes jugadores también sufrieron esta pesadilla en el pasado. Los repasamos a continuación.

Di Stéfano, el maldito

Alfredo Di Stéfano (Getty Images) Alfredo Di Stéfano (Getty Images) Alfredo Di Stéfano (Getty Images)

Nacionalizado español, Alfredo Di Stéfano se pone la camiseta de la selección a finales de enero de 1957. Antes, el jugador, de origen argentino, no había jugado ninguna Copa del Mundo porque la Albiceleste había boicoteado las ediciones de 1950 y 1954.



Pero los españoles no logran clasificarse para el Mundial de 1958 en Suecia. La Roja logró clasificarse después para la Copa del Mundo de 1962 en Chile. Una satisfacción de escasa duración, ya que una dolor en la espalda impidió que pudiera jugar un solo partido y España fue eliminada en primera fase.

Eusebio, el golpe

Eusebio (Getty Images) Eusebio (Getty Images) Eusebio (Getty Images)

Portugal no se clasificó para el Mundial de 1970. Fue un golpe para Eusebio, Balón de Oro en 1965 y estrella del Mundial de 1966 del fue el mejor goleador con 9 goles (Portugal 3º). Habilidoso con la cabeza y los pies, la 'Pantera negra' también había ganado la Copa de Europa con el Benfica en 1962.

Moore, los partidos que sobraron

Bobby Moore (Getty Images) Bobby Moore (Getty Images) Bobby Moore (Getty Images)

Capitán campeón del mundo con Inglaterra en 1966, Bobby Moore quiere al final de su carrera jugar un último mundial en 1974 en la Alemania Occidental.



En un grupo de clasificación de tres junto a Polonia y Gales, con una única plaza de clasificación en juego, los jugadores ingleses parten como teóricos favoritos para ganarse la plaza.



Pero, los ingleses sólo ganaron un partido y acaban segundos por detrás de Polonia. Moore asiste desde el banquillo al empate contra Gales, con el que Inglaterra quedaba eliminada.



Cruyff, un fusil en la sien

Johan Cruyff (Getty images) Johan Cruyff (Getty images) Johan Cruyff (Getty images)

Leyenda del fútbol, Johan Cruyff no ha ganado nunca la Copa del Mundo: tras perder la final de 1974 frente a la República Federal de Alemania, no quiso jugar en Argentina cuatro años más tarde.



La razón fue un misterio durante 30 años: ¿Conflicto con la Federación Holandesa por las primas? ¿Boicot para protestar contra la dictadura de Jorge Videla?



El interesado reveló las razones en 2008 a la emisora Catalunya Radio: había sido víctima junto a su familia de un intento de secuestro en Barcelona antes del Mundial. "En ese momento, vino alguien, me puso un fusil en la sien, estaba atado, mi mujer estaba atada, los niños (estaban) en el apartamento de Barcelona. Llega un momento en que te dices 'basta'. Hay momentos en que otros valores son prioritarios".

Van Basten, repesca perdida

Marco van Basten (Getty Images) Marco van Basten (Getty Images) Marco van Basten (Getty Images)

Finalista del Mundial de 1978 en Argentina, Holanda no se clasificó para la Copa del Mundo de 1982 en España.



Para el Mundial mexicano de 1986, los holandeses cuentan con una promesa en la figura de Marco van Basten, que protagoniza entonces los mejores momentos del Ajax de Ámsterdam, mientras también van ascendiendo otros jugadores como Frank Rijkaard, Ruud Gullit y Ronald Koeman.



No lograron el billete directo para México y tienen que jugar una repesca contra sus vecinos belgas. Derrotados 1-0 en la ida, ganaron 2-1 en la vuelta, pero el gol fuera de casa de los belgas, clasifica a los 'Diablos Rojos' para el Mundial de 1986, donde serán cuartos. AFP