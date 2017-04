Llévame en tu bicicleta: André Carrillo burló a su rival con esta genial jugada [VIDEO]

El paso por la Selección Peruana le ha sentado bien a André Carrillo. El volante, que actúa como extremo en Benfica, ha marcado un gol en las semifinales de la Copa de Portugal frente a Estoril y minutos antes realizó una genial bicicleta en su banda que pudo traer consigo un tanto a favor a las ‘Águilas’ en el estadio Da Luz. La jugada es digna de verla.



Carrillo tiene el balón en aceleración, realiza una bicicleta para superar a su rival, lo hace en velocidad, más no se lo lleva por completa. Sin embargo, con la diferencia de espacios, el volante pudo tirar un centro rasante para su compañero en el centro del área. La pelota no pudo llegar para él y terminó en despeje para el Estoril.



Con el marcador 1-0 abajo cuando corrían los 33', 'Las Águilas' encontraron el empate luego que André Carrillo se encontrara en el área chica un mal despeje del arquero del Estoril. Así, el estadio Da Luz estalló de la emoción por el gol del peruano.



Hay que recordar que el partido de ida de las semifinales de la Copa de Portugal quedó 2-1 a favor del equipo de Carrillo, que aunque no es titular en Liga, va encontrando espacios en su primera temporada con los lisboetas.