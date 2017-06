El goleador del Barcelona Luis Suárez volvió este miércoles al complejo de entrenamiento del Nacional de Uruguay, club en el que nació futbolísticamente, para ser homenajeado con la creación de una cancha de césped sintético que llevará su nombre.



En la ceremonia de inauguración de la cancha 'Luis Alberto Suárez' del complejo Los Céspedes, el goleador culé y de la selección uruguaya se mostró agradecido y emocionado junto a su familia y dijo que quería estar allí presente para que sus hijos vieran dónde se crió su padre.

Luis Suárez Luis Suárez, develando la placa del nuevo campo que lleva su nombre. (Nacional.uy).

"La sensación es de emoción y de alegría, hace mucho tiempo que no venía, todo el mundo entenderá que por un tema de calendario es difícil el compromiso. Quería que mis hijos vean de donde salí, dónde nací como futbolista", expresó el delantero.



Arropado por aficionados y por distintos planteles del equipo, Suárez recordó que en ese mismo lugar había una cancha de tierra donde "no se podía entrenar" y dijo que el Nacional ha mejorado en infraestructura.

Suárez contó que se siente orgulloso por el hecho de que el club lo homenajee con una cancha en su nombre y deseó que otros jugadores sean recordados de la misma manera, como "los últimos campeones de América", haciendo alusión al plantel del Nacional que ganó la Copa Libertadores de 1988, última que logró el club.



"Entrenar en una cancha de césped sintético cuando a nosotros nos picaba para cualquier lado la pelota, que valoren eso. Disfruten, van a pasar por momentos muy difíciles con 13 años, con 14, con 15, con 18, con 24, con cualquier edad, pero nunca bajar los brazos", expresó el homenajeado.

"Por orgullo propio de cada uno de ustedes es que no pueden bajar los brazos, el fútbol tiene muchas revanchas y tienen que aprovechar todas las que les den, lo digo porque he pasado por muchas y acá en Nacional siempre me han tratado espectacular", sostuvo.



El goleador se mostró agradecido con el actual entrenador del plantel principal del Nacional, Martín Lasarte, quien lo puso a jugar en primera división en el año 2005 y dijo que es un técnico que confía en los juveniles.



"Soy un privilegiado por tener una cancha a mi nombre y estoy totalmente agradecido a Nacional. A mis hijos que vean este hermoso momento, que ellos vean de donde salió papá, y a mi mujer realmente por el apoyo, que desde que tiene 13 años está conmigo y hay que valorar eso, a la gente que siempre estuvo", expresó Suárez.



"Muchísimas gracias a Nacional", manifestó quien es el máximo goleador en la historia de la selección uruguaya. EFE