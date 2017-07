Manchester United vs. Manchester City chocan este jueves (8:30 p.m.) por la International Champions Cup en el clásico de la ciudad y en un partido en donde José Mourinho y Pep Guardiola se volverán a ver las caras. El partido es de especial, puesto que la temporada ambos equipos debían enfrentarse y el duelo fue cancelado por mal tiempo.



El partido se realizará en el NGR Stadium de Houston y ambos equipo podrán probar a sus refuerzos como es el caso de Lukaku en el United o Ederson Moraes y Bernardo Silva en el City. Guardiola no habló mucho en la conferencia, pero sí confirmo que Claudio Bravo y Sergio Agüero no se marcharían de la institución, puesto que los tiene en sus planes.



Hora País Perú 8:30 p.m. Colombia 8:30 p.m. Ecuador 8:30 p.m. México 8:30 p.m. Argentina 10:30 p.m. Chile 10:30 p.m. Nueva York (E.E.U.U.) 9:30 p.m. California (E.E.U.U.) 6:30 p.m.

Claudio Bravo y Sergio Agüero seguirán en el Manchester City la próxima temporada, dijo el miércoles el entrenador Pep Guardiola, pese a los rumores de que los sudamericanos podrían cambiar de equipo en el mercado del verano boreal en Europa.



Bravo, que tuvo una floja temporada tras su llegada a los ‘Citizens’, quedó en el centro de los rumores tras la contratación del brasileño Ederson Moraes, procedente del Benfica, por casi 45 millones de dólares.



La prensa internacional también habló de un interés del club por el meta español Pepe Reina. Entre otros duelos de la International Champions Cup, el partido que más destaca es el Real Madrid vs. Barcelona, el cual se jugará el sábado 29 de julio.