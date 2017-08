Lukaku es un delantero pesado, difícil de marcar y que pueda sorprenderte por su gran lectura en el área de ataque. En un partido en donde hay pocas oportunidades, el delantero belga aprovechó un rebote dejado por Keylor Navas para empujar el balón y ponerle “picante” a la Supercopa de Europa entre Manchester United con Real Madrid. Lukaku ni celebró.



Un disparo de fuera del área en el minuto 62 del encuentro por Nemanja Matic fue dejado ahí por el golero costarricense. La defensa merengue no se lo esperaba, sí Lukaku, que solo hizo un movimiento y con un derechazo puso el 2-1 al partido en Macedonia.



Pese a ser su primer gol oficial con los ‘Red Devils’, Lukaku solo atinó a recoger la pelota y llevar a la mitad del campo para que el duelo continúe. No ha sido un partido fácil para los de Mourinho, puesto que el cuadro de Zidane ha dominado todas las fases del juego.



Cristiano Ronaldo ha sido suplente en el equipo, dado que aún no tiene los suficientes minutos de juego para poder iniciar. Le tocó estar en el banco merengue luego de más de dos años.