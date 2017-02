Diego Maradona no tarda mucho en generar polémica en su paso por Europa. El exvolante argentino, después de anunciar que trabajará para el máximo ente del fútbol, viajó a Madrid para ver el partido de ida de los octavos de final de la Champions League entre el Real Madrid con el Napoli. A un día del encuentro, Diego ya casi se pelea con un periodista.



► Día de San Valentín: las mejores parejas en el fútbol mundial [FOTOS]



Como puede verse en imágenes que difunden varios medios ibéricos, el ‘Pelusa, como le conocían cuando era futbolista, tuvo una trifulca con un periodista a la salida de un restaurante de la capital de España. En el video puede verse como Maradona empuja al reportero, a lo que él indica que el ex ‘10’ argentino lo agredió.



Ante esas declaraciones, Maradona se paró frente a él y señaló que no le había hecho nada. Después de ello, Diego agregó que si quería, podía golpearlo. “Si te pego, te estropeo”, fue lo más fuerte que se escuchó en esa polémica conversación entre ellos.



En cuanto a la Selección Argentina de Edgardo Bauza,Maradona se había referido días antes a la reunión que tuvo el ‘Patón’ con Mauro Icardi. "Si Bauza se reunió con Icardi, es tan traidor como él" afirmó, sin pelos en la lengua”.



Real Madrid se enfrenta este miércoles (2.45 p.m.) ante Napoli en el Santiago Bernabéu por los octavos de la Champions League. ¿Podrán sacar un buen resultado los napolitanos?



No hubo amor en San Valentín: jugadores de Boca Juniors se agarraron a golpes y patadas

LEE TAMBIÉN: