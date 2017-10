Marcelo Díaz y su mensaje desde México sobre la eliminación de Chile en las Eliminatorias

A un día de que 'La Roja' quedara fuera del Mundial de Rusia 2018, Marcelo Díaz envió un mensaje de apoyo a sus compañeros, en conferencia de prensa de Pumas antes del duelo con Necaxa que vivirán este sábado.



"Esta Selección seguirá dando frutos y espero que estos tropiezos sirva para pavimentar mejor el camino. Lo que haya pasado o no, queda atrás y hay que pensar en el futuro", aseguró. Sin embargo, no quiso profundizar en el equipo de Pizzi.



"En Pumas lo estamos pasando peor que en mi Selección", agregó para evitar referirse nuevamente a la selección chilena.



El ex jugador de Celta también hizo un balance de su paso por el fútbol mexicano y prometió que luchará por el título, pese al mal momento de su equipo. "Mi estadía no está siendo como lo esperé, pero estoy con la convicción de que va a ser mucho mejor. Peor de lo que hay ahora no puede suceder", dijo.



"Trabajaré duro para revertir las situaciones individuales y colectivas. Yo vine para ser campeón porque me encuentro un tipo ganador. Debemos trabajar duro", cerró.

Lionel Messi y el insulto a Ruggeri en el vestuario en medio de la clasificación