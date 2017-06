¿Barcelona o PSG?, el futuro del volante Marco Verrati aún no está claro de cara a la próxima temporada. Pero lo que sí, es que mientras su agente resuelve su fichaje, el italiano pasa sus vacaciones en las playas de Ibiza, donde fue sorprendido fumando.



Si bien no está en competición ni mucho menos en pretemporada, la imagen, desde luego, causa polémica en cierto sector, pues se trata de un deportista de élite. Lo que no causa, precisamente, es sorpresa, ya que no es la primera vez que Verratti es sorprendido con un puro en mano.



Como presentó en un informe televisivo la cadena 'Antena 3', ya en los años 2014, 2015 y 2016 las cámaras de televisión 'ampayaron' a Verratti en situaciones similares.

Pero claro, no es el único personaje ligado al mundo del fútbol que ha pasado por esto. Cracks del tamaño de Zidane, Maradona, Piqué, e incluso técnicos como Ancelotti, han sido vistos en contextos parecidos, que repasamos en la galería.