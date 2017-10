No muchas veces Maxi López se refiere a Mauro Icardi, aunque cuando lo hace, siempre son pocas las palabras para referirse sobre él. El tema ya quedó en el pasado, aunque el delantero del Udinese prefiere no toparse con el actual atacante de la Selección Argentina y del Inter de Milán. “El pensamiento de reencontrarse con él no me quita el sueño”, indicó el argentino de 33 años en una entrevista con el diario Messaggero Veneto.



En una extensa entrevista con el diario Messaggero Veneto, López, de 33 años, se refirió al publicitado caso del romance y matrimonio de su ex mujer, que motivó numerosas páginas en el mundo del espectáculo, y sostuvo que "el pensamiento de reencontrarme con Icardi no me quita el sueño".



"Diego es una persona que no tiene filtro, dice realmente lo que piensa y no habla de esto o aquello porque es amigo de uno. Lo encontré personalmente sólo una vez en un partido a beneficio", contó el delantero ex Torino, Milan y Chievo Verona, autor de 106 goles en 395 partidos jugados en su carrera.



En cuanto a la publicitada biografía que escribió Icardi para un público juvenil, presentada hace poco en Milán, el también ex delantero de la Sampdoria y el Catania opinó: "yo también recibí dos o tres ofertas para escribir una autobiografía. Pero no me considero una persona con la importancia de publicar su biografíaUn libro así lo pueden escribir los verdaderos campeones, que hayan dado al fútbol cosas de contar", relativizó el también ex jugador de Barcelona y Mallorca, de España; Gremio, de Brasil y FC Moscú, de Rusia



