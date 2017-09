Durante una temporada entera, Guillermo Ochoa se convirtió en el portero más batido en la historia de la liga española. Sin embargo, el mexicano también tuvo lo suyo porque fue quien más paradas tuvo en el certamen.

A pesar ser criticado en México y por la prensa internacional, un arquero de primer nivel, Marc-André Ter Stegen (hoy en el Barcelona), reconoció el trabajo de Memo Ochoa y no dudó en decirlo públicamente.

"No tengo amigos en especial en los rivales, pero un rival que me gustó fue Guillermo Ochoa, del Granada", aseguró el guardameta alemán sobre el mexicano, quien desde esta temporada pertenece al Standard Lieja.

"No lo conocía y es muy bueno, luego me reencontré con él en la Copa Confederaciones y fue un placer. Me gustó el rival y el ambiente de Granada", continuó con las loas Marc-André Ter Stegen, sobre Memo Ochoa.