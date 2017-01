Aunque Messi quisiera, no podría jugar aquí: los clubes en el mundo que no aceptan jugadores extranjeros Existen equipos de fútbol que tiene como política no incluir jugadores extranjeros en su plantilla. Conoce a esta clase de clubes en la siguiente nota.

Los equipos que juegan sin extranjeros Tras una protesta en 1911 por utilizar jugadores ingles, los de Bilbao decidieron no utilizar jugadores extranjeros en su plantilla. Chivas de Guadalajara, en sus años de existencia, jamás ha usado jugadores extranjeros. La historia de su rival, América, es totalmente diferente. Desde su nacimiento siempre apeló al nacionalismo. Desde su nombre hasta su plantilla. Real Sociedad de Honduras no contrata extranjeros y empieza a ser protagonista es su liga. Este equipo de Irán solo utiliza jugadores de la región Anzali. Solo tiene un jugador de otro país, el moldavo Serghei Paschenko. Este es un caso extraño. Permite extranjeros, pero no a nacidos en partes de España que no sean de San Sebastian. Este club no contrataba extranjeros, pero cuando subió a primera división contrató a un portero de Belice, con lo cual terminó con su política. Atlético Nacional desde que nació hasta 1953 utilizó solo jugadores colombianos. Luego de 1987 a 1999 volvieron a intentarlo.