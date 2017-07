La Selección de México -que no ha dado actuaciones convincentes hasta el momento- tratará de tomar confianza en el último partido de la fase de grupos contra Curazao, y buscar su pase a los cuartos de final de la Copa Oro 2017.

PAÍS HORARIO Estados Unidos (San Antonio) 7:30 p.m. Perú 7:30 p.m. México 7:30 p.m. Colombia 7:30 p.m. Ecuador 7:30 p.m. Chile 8:30 p.m. Argentina 9:30 p.m.

A pesar de que carga con dos derrotas por 2-0, el representativo curazaleño dejó gratas sensaciones ante Jamaica y El Salvador, pero sus jugadores no han estado finos en la zona de definición. Incluso en el partido anterior desperdiciaron un penal mal cobrado por Gevaro Nepomuceno.



El equipo de Remko Bicentini, el único que no ha anotado gol en esta Copa Oro, intentará tener un cierre digno ante México, que llegará al juego envuelto en un clima de desconfianza.



Luis Pompilio Páez, quien ha aparecido como responsable de la banca azteca ante la ausencia por sanción del seleccionador Juan Carlos Osorio, ha recibido las críticas por la falta de consistencia de la selección mexicana en los dos primeros partidos.



"No es fácil ningún torneo donde tienes tres partidos y hay que buscar una clasificación", comentó Pompilio Páez, quien sin embargo tiene claro que México debe pasar a cuartos de final en la mejor posición posible y habiendo mejorado su juego.



"Tenemos un compromiso en la Copa Oro con nuestra afición, con el país, con la Federación; seguimos en el primer lugar y hay que refrendar eso el domingo ante Curazao, que no va a ser nada fácil", remató.