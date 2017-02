México vs. Islandia EN VIVO: la selección azteca abre el miércoles su temporada 2017 enfrentando a su par de Islandia en un partido amistoso en Las Vegas, para el que el técnico del Tri, Juan Carlos Osorio, ha convocado a tres debutantes y varios veteranos.



México vs. Islandia: horarios en el mundo

País Hora Perú 10:06 p.m. México 10:06 p.m. Estados Unidos (DC) 10:06 p.m. Colombia 10:06 p.m. Ecuador 10:06 p.m. Argentina 12:06 a.m. Chile 12:06 a.m. Uruguay 12:06 a.m.

Hugo González y Edson Álvarez, surgidos de las fuerzas básicas de América, así como Luis Reyes, jugador del Atlas, son las tres sorpresas en la convocatoria del colombiano Osorio.



El goleador de Los Angeles Galaxy Giovani Dos Santos está de regreso a la selección, y es el único de los convocados que no juega en la Liga MX.



La ausencia de los jugadores que se desempeñan en Europa se justifica por no ser ésta fecha FIFA en el calendario de competencias.



Osorio se afirmó en este llamado en el veterano central 'Rafa' Marquez, quien busca convertirse en el nuevo Cinco Copas mexicano, si México se clasifica al Mundial de Rusia-2018.



También figuran los porteros Alfredo Talavera y Jesús Corona, el defensa Jorge Torres Nilo, y en el ataque, junto con Do Santos, estarán Alan Pulido e Hirving el "Chucky" Lozano.



México tiene un 2017 repleto de importantes compromisos como las eliminatorias mundialistas de Concacaf, la Copa Confederaciones de Rusia y la Copa Oro en Estados Unidos.



A este fin, el Tri de Osorio planea otros dos partidos de preparación en tierras estadounidenses, que según el director deportivo del seleccionado, Santiago Baños, se jugarán en Los Ángeles y en Nueva York, antes de los partidos contra Honduras y Estados Unidos en el Estadio Azteca por las eliminatorias mundialistas.



Baños no mencionó los rivales de esos dos amistosos, pero medios de prensa mexicano adelantaron que el primero en Los Angeles podría ser contra el Portugal de Cristiano Ronaldo, y el segundo en Nueva York contra una selección sudamericana.



Para la noche de este martes, Osorio tiene planeada una última práctica en la sede del encuentro, el Sam Boyd Stadium, al sureste de Las Vegas.



Este será el tercer enfrentamiento contra Islandia, tras los de 2003 y 2010, que terminaron en empate sin goles.



El partido, primero del Tricolor mexicano en Las Vegas, servirá a las dos selecciones para preparar las siguientes fechas de la eliminatoria para el Mundial Rusia 2018.



Islandia alistará a su equipo para el duelo ante Kosovo, el 24 de marzo y México preparará los partidos contra Costa Rica y Trinidad y Tobago, también del mismo mes.



De los 18 jugadores islandeses convocado por el técnico Heimir Hallgrímsson, siete militan en la liga local, 6 en Noruega, 3 en Suecia y 2 en Dinamarca y sólo el guardameta Ingvar Jonsson perteneció a la nómina que participó en la pasada Euro 2016, aunque no disputó minutos en el torneo.



La liga de Islandia se encuentra en receso debido al clima, y no arranca hasta el 30 de abril.



El país tiene más volcanes que jugadores profesionales: Antes de la Euro, Islandia tenía apenas 23.000 jugadores federados y 120 jugadores profesionales, ya que todos sus seleccionados nacionales jugaban en otros países. En comparación, la isla tiene 126 montañas con actividad volcánica.



Sin embargo, Islandia sorprendió al mundo del fútbol al llegar a cuartos de final en la Eurocopa-2016.



México vs. Islandia: alineaciones probables:



México: Jesús Corona - Rafael Márquez, Hugo Ayala, Jorge Torres Nilo, Jesús Gallardo, Jesús Molina, Jesús Dueñas, Orbelín Pineda, Giovani Dos Santos, Alan Pulido e Hirving Lozano. DT: Juan Carlos Osorio.



Islandia: Ingvar Jonsson - Hallgrímur Jónasson, Kristinn Jónsson, Boovar Boovarsson, Daníel Leó Grétarsson, Davío Pór Vioarsson, Aron Siguroarson, Kristinn Steindórsson, Tryggvi Haraldsson, Aron Elís Brándarson y Arni Vilhjálmsson. DT: Heimir Hallgrímsson.



Fuente: AFP

Beto da Silva: la razón por la que sorprende en Gremio y por qué aún no debuta en Brasil

LEE TAMBIÉN: