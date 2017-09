No han sido los primeros ni serán los últimos, eso está claro. La disputa entre Neymar y Cavani por lanzar un penal ha dado la vuelta al mundo. Pero la pelea entre el brasileño y el uruguayo sólo ha sido una más de la larga lista de riñas entre compañeros de un mismo equipo.

Unai Émery, técnico del PSG, se pronunció por la discusión entre Neymar y Cavani por un penal

Antes de la llegada de Neymar y tras la salida de Zlatan Ibrahimovic, Cavani era el encargado de tirar todos los penales. Con la llegada del brasileño, el fichaje más caro de la historia tras pagar 222 millones de euros al Barcelona, las cosas parece que han cambiado.



"Esas son cosas que las crean. No sé por qué crean todas esas historias. La verdad creo que a veces son cuestiones normales, cosas que pasan en el fútbol", dijo Edinson al programa uruguayo 'Gol de Medianoche' de Radio Universal.



"Es una historia que me he enterado ahora hablando con mi hermano de que la gente habla de que Cavani no deja patear los penales o que hay un problema con Neymar. La verdad que no hay problema ninguno", señaló.

A continuación, repasamos otras disputas entre compañeros de un mismo equipo por lanzar un penal, como la de Cristiano Ronaldo con Xabi Alonso, cuando el luso aún no tenía mucho tiempo de haber llegado al Real Madrid.