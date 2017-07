Neymar no define su futuro, al menos ante el público. Mientras se encuentra en Asia para cumplir una serie de acuerdos comerciales, el delantero brasileño viajaría a Doha para negociar su vínculo por el PSG por las próximas temporadas. ¿Cuál es la situación de sus compañeros al respecto? Pues, no muy buena que digamos, salvo la de algunos jugadores como ha sido el caso de Piqué y Luis Suárez, quienes lo han apoyado para que decida.



No es el mismo caso de Lionel Messi, quien pese a estar cerca de ‘Ney’ en los partidos de la International Champions Cup en Estados Unidos, ambos se han distanciado tal como comentan medios españoles sobre la situación del segundo mejor jugador de la plantilla culé. “Las cosas no han acabado mal, pero se han distanciado con el paso de los días”, han contado en el entorno azulgrana tras la decisión de Neymar padre como hijo.



Neymar, todavía delantero del Barcelona, llegó este lunes a China para participar en diversos compromisos publicitarios, en medio de los rumores de que estaría a punto de firmar con el club francés París Saint-Germain (PSG).



Neymar llegó esta mañana a la ciudad de Shanghái como atestigua un vídeo publicado en la red social Weibo, el Twitter chino, en el que saluda a sus seguidores de este país y les da las gracias por su apoyo.



"Me gustaría enviar un gran abrazo a todos mis aficionados chinos, muchas gracias por su apoyo. A todos mis amigos de Weibo, ¿pueden enviarme sugerencias sobre lo que debería hacer mientras estoy aquí?", pregunta el futbolista.



No se conocen muchos detalles sobre la agenda del delantero en China ni de cuántas horas o días permanecerá en el país pero podría ser poco tiempo, ya que los rumores sobre su inminente fichaje por el equipo francés son cada vez mayores.



