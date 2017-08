Seguramente que después de haber leído que Neymar fichó a cambio de 222 millones de euros por el PSG, te preguntaste qué se podría hacer con todo ese dinero. Respuestas sobran, pero como el fútbol es lo que nos mueve, le hemos encontrado una gran utilidad a semejante dineral.

Por ejemplo, podríamos jugar a comprar el club más caro de cada liga de Sudamérica como River Plate de Argentina. Aunque, según el portal 'Transfermarkt', el dinero de la cláusula de Neymar solo nos alcanzaría para comprar dos veces al 'Millo'.

Todo lo contrario sucede con el Bolivar. Pese a que es el equipo más caro de Bolivia, su valor permitiría comprarlo 44 veces. No has leído mal. Eso y más es lo que puedes hacer con el dinero de la cláusula del brasileño. ¡Tremendo!



