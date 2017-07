Guillermo Ochoa ha tenido paciencia para resolver su futuro. Eso sí, el mexicano siempre tuvo claro que deseaba seguir jugando en el 'Viejo Continente'. Aunque fue relacionado con varios clubes, el Standard Lieja se quedó con el portero.

El club belga comunicó la incorporación de Memo Ochoa en el portal oficial. 'Les Rouches' no han detallado mayores detalles con respecto al traspaso. Es decir, no informaron si el ex Granada llega en calidad de cedido o comprado.

“Guillermo Ochoa es un espectacular portero, tiene una amplia experiencia internacional, ya sea a nivel de clubes en la liga mexicana, en Francia y en España o con la Selección”, dijo Olivier Renard, gerente deportivo del Standard Lieja.

El cuadro del este de Bélgica confirmó la noticia solo un día después del matrimonio del portero mexicano en Ibiza, España. El arquero atajó en la última Copa Confederaciones y atajó cuatro encuentros.