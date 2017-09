El francés Ousmane Dembéle, el fichaje más caro de la historia del Barcelona, disputó el pasado fin de semana ante el Espanyol sus 22 primeros minutos con la camiseta azulgrana, un debut que redondeó con una asistencia a Luis Suarez, sobreponiéndose la timidez lógica de estrenarse en el Camp Nou.



El joven extremo de 20 años probó por vez primera la sensación de jugar un partido en el Camp Nou, cuya afición le mimó con aplausos y ovaciones cuando entró en el terreno de juego con el partido decidido.



Apenas unos días después, Ousmane Dembélé debutó en la Champions League ante Juventus, aunque no tuvo mucha influencia en el resultado. Es decir, se puede concluir que, hasta el momento, no ha gritado gol con su nuevo club. A propósito de ello, te presentamos una fotogalería con los 10 fichajes más caros de atacantes que no han celebrado un gol de su autoría en lo que va de la temporada.



