Panamá se metió a Rusia 2018 tras un gol que no debió ser cobrado. Y es que los 'canaleros' ganaban a los 57' gracias a Gabriel Torres. Este se encontró la pelota de rebote y terminó dándole con su cabeza, pero en la repetición se vio claramente que el balón no ingresó al arco de Costa Rica.

Pese a ello, los de Hernán 'Bolillo' Gómez obtuvieron la primera ventaja para luego ganar 2-1. La prensa estadounidense indicó que la federación de su país reclamaría que se repitiera el cotejo, aunque esto no sucederá.

Según el diario AS, FIFA no intervendrá en este caso de la Selección de Panamá. ¿El motivo? Resulta que en ejemplos similares pasados como en 2009 con Francia (mano de Thierry Henry en repechaje ante Irlanda a Sudáfrica 2010) no intervino y esta vez tampoco haría ahora.

"Se trata de un error de interpretación arbitral y en ese aspecto no entra nunca el máximo organismo del fútbol mundial", es lo que indica el diario español este miércoles en su versión digital.

De esta manera, Panamá estaría más que seguro en el Mundial Rusia 2018. De otro lado, todo Estados Unidos llora ya que ni siquiera alcanzó el puesto de repechaje para jugar frente a Australia.