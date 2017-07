Panamá vs. Martinica: se enfrentan este sábado en el Estadio FisrtEnergy de Cleveland, Ohio por la fecha 3 del grupo B de la Copa de Oro 2017. El sorprendente elenco no afiliado a la FIFA podría dar la gran sorpresa y clasificar frente a un cuadro panameño que quiere dar que hablar.

Panamá y Martinica darán si dudas un emocionante juego, pues ambas selecciones han jugado un fútbol atlético y de ataque.



Panamá vs. Martinica: horarios de transmisión del partido

País Hora Perú 03:30 p.m. Colombia 03:30 p.m. México 03:30 p.m. Ecuador 03:30 p.m. Bolivia 04:30 p.m. Chile 04:30 p.m. Paraguay 04:30 p.m. Argentina 05:30 p.m. Uruguay 05:30 p.m. Panamá 03:30 p.m. Martinica 04:30 p.m.

Se verán las caras por segunda vez en Copa Oro y Panamá tendrá que vigilar de cerca al delantero de Martinica Kevin Parsemain, quien anotó los dos goles en la derrota ante Estados Unidos.

Parsemain comparte con el canadise Alphonso Davis el liderazgo de goleo de la Copa.

Al DT de Panama, el colombiano Hernán Darío Gómez, le preocupa la inconsistencia de su equipo, que por momentos cae en una apatía inexplicable hasta que un gol en contra le saca de su marasmo.

"Se sufrió un poquito (ante Nicaragua), por no poder controlar el balón. A a me disgusta que el equipo gane por 1-0, 2-1, pero que tenga el balón en los pies y no el rancho ardiendo". dijo 'El Bolillo' Gómez sobre la victoria ante los 'nicas'.



Panamá vs. Martinica: alineaciones confirmadas

Panamá: Calderón; Murillo, Escobar, Miller, Davis; Godoy, Gómez, Camargo, Bárcenas; Torres, Díaz.



Martinica: Olimpa; Zaire, Delem, Vitulin, Cretinoir, Jean-Baptiste; Abaul, Audel, Hérelle; Arquin, Parsemain.